Aumento da população de ratos preocupa moradores no Centro

O aumento da população de ratos nos bueiros ocorre quando há despejo de lixo nesses locais. Foto: Marco Charneski

O setor de combate a endemias da Prefeitura de Araucária alerta que o lixo é um fator de extrema importância para a manutenção da população de pragas urbanas, com destaque para os ratos. “Sempre que ocorre um aumento significativo de ratos e baratas é porque há condições de alimentação para eles, e isso acaba gerando transtornos para a população”, explica o setor. E esta é justamente a reclamação de alguns moradores, que já perceberam um aumento na quantidade de roedores, principalmente na região central da cidade. “Na rua Alfredo Parodi, perto da Prefeitura, está tendo infestação de ratos. Eles estão fazendo buracos onde tem árvores plantadas, e saem dos esgotos para invadir as casas. Isso é um bom motivo pra gente se preocupar”, disse a moradora Vera Lúcia.

A Prefeitura lembrou ainda que não existe um setor específico para ações em esgotos, e que a população precisa entender que estes locais servem de abrigo para esses e outros animais. Segundo o setor de endemias, o controle efetivo dos roedores só ocorre com a garantia de que não haja condições de alimentação para esses animais (como acúmulo de materiais, lixos e outros itens em terrenos).

Fiscalização

Em casos de terrenos com mato alto, lixo e outros materiais abandonados, o morador também pode ser um fiscal urbano, registrando solicitação na Ouvidoria do Município (ouvidoria@araucaria.pr.gov.br – 0800-643-1550) ou aplicativo Atende.net. A partir do registro, uma equipe de fiscalização da Prefeitura irá ao local verificar a situação. Se for área pública, entra na programação de limpeza da Prefeitura. Se for terreno particular, o proprietário é notificado a realizar a limpeza no local.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021