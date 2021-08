Com a cobertura, piscina do CSU ficará aberta o ano todo

Piscina coberta vai garantir que aulas sejam mantidas mesmo no inverno. Foto: Marco Charneski

A cobertura das piscinas do CSU, no bairro Fazenda Velha, era um pedido antigo da comunidade, já que por estarem expostas ao clima, não podiam ser usadas nos dias de frio. Embora o espaço esportivo tenha quatro piscinas, uma grande, uma média e duas infantis, a Prefeitura de Araucária está cobrindo apenas a de tamanho médio. Esta ganhou cobertura e sistema de aquecimento composto por dois trocadores de calor elétrico e conforme o projeto, o espaço para natação mede 15mx8m.

Os últimos detalhes da obra estão sendo realizados e a previsão de conclusão é para o final do ano. Ainda de acordo com a Prefeitura, assim que os serviços ficarem prontos, a piscina coberta será aberta ao público, podendo funcionar o ano todo. O espaço terá aulas de natação para crianças de 5 a 12 anos, além de aulas de hidroginástica para a comunidade em geral.

Quando o espaço for entregue, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) também abrirá o prazo para inscrições, com 180 vagas para a natação de crianças de 5 a 12 anos e 450 vagas para hidroginástica para homens e mulheres a partir de 15 anos. A piscina comporta 15 alunos por turma e a hidroginástica 30, ao mesmo tempo.

Demais serviços

Outros serviços estão em andamento no CSU, que poderá se tornar um grande complexo esportivo. Segundo a Prefeitura, recentemente foi feita a cobertura das duas quadras poliesportivas e o piso da quadra do ginásio recebeu uma nova pintura. A Prefeitura disse ainda que existe um projeto sendo elaborado para revitalização do CSU como um todo e a viabilidade da ideia está sendo analisada.

