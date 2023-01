Dona de cachorrinha que foi roubada pede ajuda para encontrá-la

Na tarde do último sábado (07/01), uma cachorrinha foi roubada próximo à pista de skate do Tayrá, na Avenida Archelau de Almeida Torres. A dona conta que havia levado ela para tomar banho e em um momento de descuido, a cadelinha foi para a porta. “Quando fui atrás dela, não a encontrei. Perguntei para algumas pessoas que estavam do outro lado da rua e elas informaram que um senhor havia passado e levado a cachorrinha. Ela atende pelo nome de Princesa, tem pelos brancos e porte pequeno”, relata.







Qualquer informação, entrar em contato com a Alexsandra, através do WhatsApp: (41) 99599-6815 ou (41) 98836-8358.

Para quem encontrar e devolver a Princesa para a dona, está sendo oferecida uma recompensa.