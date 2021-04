Dupla inicia pedal pelas 29 cidades da região metropolitana de Curitiba

Joel e Marcus já visitaram duas cidades e o roteiro da dupla continua no próximo final de semana. Foto: divulgação

Pedalar tem sido uma espécie de refúgio para muitas pessoas que querem não apenas fugir da rotina, mas acima de tudo, praticar uma atividade saudável e ao mesmo tempo prazerosa. Os mais aventureiros, porém, se arriscam em percursos maiores, em busca de superação e roteiros inesquecíveis. É o caso do professor de Geografia Marcus Matozo e do analista de sistemas Joel Hartmann Junior. A dupla iniciou recentemente uma rota de pedal, com intuito de percorrer todas as cidades da região metropolitana de Curitiba. O projeto foi batizado de RMC: um rolezinho por 29 cidades. “Eu e meu cunhado Joel pedalamos direto, já faz um bom tempo, e dias atrás estávamos falando que precisávamos pedalar em outros lugares, que não fosse aqui em Araucária. Então nasceu a ideia de pedalar pelas 29 cidades que compõem a região metropolitana”, explica Marcus.

O cicloturismo começou na semana retrasada, com Campo Largo, e no último sábado (27 de março) eles pedalaram até Contenda. “Não fizemos um roteiro fixo, pois temos uma rotina de trabalho. Quando chega o final de semana, a gente decide o percurso. A ideia é simplesmente rodar pelo centro dessas cidades, registrando imagens do percurso e do município visitado”, conta o professor.

Para realizar essa aventura sobre duas rodas, a dupla conta com o apoio da D2 Bike de Araucária. O registro de todas as viagens do professor e do analista de sistemas pode ser conferido no canal do YouTube “Marcus Matozo Geografia Fora de Sala”, ou no Instagram “Marcus Matozo”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1255 – 01/04/2021