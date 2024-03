Elizio Dutra: Coluna do Pescador

Os pescadores estão sendo atingidos por um pouco de azar nos últimos dias. Isso porque na última semana, a chuva deu uma trégua, mas a fase da lua, apesar de boa, não era a mais recomendada para pescaria. E nessa semana que começa a lua cheia, a melhor fase para pegar peixes, a chuva decidiu voltar com tudo.

Falando sobre isso, é essencial que os pescadores sempre verifiquem a previsão do tempo antes de marcar alguma pescaria com amigos ou com a família. E quando houver sinal de tempo chuvoso, precisa demarcar a pesca.

Nesta semana, a lua cheia começará no dia 25 de março, e irá finalizar apenas no primeiro dia de abril. Como dito anteriormente, essa fase é a melhor para pescar.

Muitos pescadores já devem ter visto peixes inusitados e de várias formas e tamanhos. Um que se encaixa nesse grupo, é o Peixe Sargo. Ele possui mais de 20 espécies e subespécies, onde ao mesmo tempo que são muito parecidas, apresentam várias diferenças.

A principal espécie é o Sargo-de-Beiço, que possui um corpo largo e redondo. Ele pode chegar a medir 80 cm e pesar 10 kg, entretanto, o mais comum é encontrar esse peixe com cerca de 60 cm e por volta de 5 kg. Sua coloração é cinza prateado, possui o ventre branco, e muitas linhas escuras nas costas e uma mancha na cauda.

Você deve estar se perguntando o que é tão inusitado e surpreendente nesse peixe. Mas a surpresa não é o Sargo-de-Beiço, e sim o Sargo-de-Dentes, outra espécie dessa grande família.

O Sargo-de-Dentes recebeu esse nome por conta de seus vários dentes que se assemelham a dentes humanos. Isso mesmo! Apesar de possuir uma boca pequena, seus dentes são fortes e permitem triturar seus alimentos.

Seu corpo possui um formato oval, que pode medir 90 cm e pesar 10 kg, sendo o mais comum encontrar com 50 cm e cerca de 3 a 4 kg. Sua cor é cinza esverdeada e possui cerca de 6 listras pelo corpo. Além disso, o Sargo-de-Dentes também tem alguns espinhos nas nadadeiras dorsal e anal.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!