Espetinhos Curitiba chegou em Araucária

A empresa Espetinhos Curitiba, que já se tornou bastante conhecida, acaba de inaugurar uma loja em Araucária, na Avenida Archelau de Almeida Torres, nº 1099, esquina com a Rua Santa Catarina, no jardim Iguaçu. Agora sim, seu churrasco está garantido! São mais de 60 tipos de espetinhos, além de hambúrgueres e linguiças, todos preparados com carnes de alta qualidade, desde as mais tradicionais às mais exóticas, como jacaré. Além do tradicional e delicioso pão de alho, que não pode faltar em seu churrasco. O pão de alho da espetinhos Curitiba, inclusive, é um sucesso absoluto e um diferencial para seu churrasco, porque além do sabor tradicional ainda são oferecidos os sabores 3 queijos, salsa e cebola e apimentado. Outra novidade são os pães sabor de banana caramelizada e chocolate, para dar aquele toque especial e fazer aquela moral com os amigos e familiares.

A Espetinhos Curitiba também chega em Araucária com uma proposta diferenciada, de atender tanto no varejo quanto no atacado, fornecendo produtos exclusivos da marca, que os clientes não encontram em nenhum supermercado ou açougue da cidade.

Se depois de ouvir tudo isso você ficou com água na boca, corra e vá conhecer a loja. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 9h às 13h.