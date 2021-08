Fora do The Voice, Rayssa quer se tornar uma influencer

Rayssa conquistou os três jurados na sua primeira aparição no programa. Foto: divulgação

Chegar até o palco do The Voice Kids, representando o Paraná e a cidade de Araucária, foi a maior vitória alcançada pela jovem cantora Rayssa Rafaela, 12 anos. Nas duas aparições em que fez no programa da Rede Globo – audição às cegas e batalha com outras duas cantoras -, ela levou carisma e talento para todos os brasileiros. E além de ter o nome gravado na história do programa, está vendo as portas se abrirem, para um futuro brilhante. Rayssa escolheu o time de Carlinhos Brown, após ter as três cadeiras viradas para ela.

Mesmo não seguindo adiante no programa, a jovem cantora disse que viveu uma experiência maravilhosa e inesquecível. “Desde pequena eu sonhava participar de um programa assim. Eu já disse isso, mas repito, porque é um sonho. É a Globo, é um programa de música, e eu amo música. Participar do The Voice para mim foi incrível, foram três cadeiras viradas, e isso foi melhor ainda! Mesmo que eu não tenha ido muito longe, a experiência foi fantástica. Eu só tenho a agradecer a Deus e a todos os produtores e também aos técnicos, eles são maravilhosos e a Globo também”, comentou Rayssa.

A araucariense tirou de letra a desenvoltura que mostrou no palco, mesmo afirmando que a sua principal dificuldade foi ter que falar para os jurados e o público. “Eu não gosto muito de falar, então às vezes eu chorava e ficava muito nervosa. Inclusive, tenho uma coisa para falar, eu estava com unhas postiças e eu quebrei três delas no dia que fui fazer a entrevista, porque eu estava muito nervosa porque sabia que teria que falar. Então, isso me prejudicou um pouquinho. Tirando isso, foi maravilhoso cantar no palco, porque é algo que eu amo. Até nisso o The Voice me ajudou muito, perdi o medo de falar e a timidez. Eu fazia teatro e isso me ajudava muito, mas por conta da pandemia parei de fazer e o The Voice veio, então eu vi que estava com dificuldade para falar em público e comecei a treinar. Hoje em dia não fico mais nervosa para nada, só se tiver muita gente e se não estiver confortável, mas a maioria das vezes eu estou, porque é algo que eu gosto de fazer”.

Portas se abriram

A aparição em rede nacional, em um programa famoso como o The Voice Kids já está rendendo frutos para a carreira de Rayssa. “Conquistei mais de 10 mil seguidores em muito pouco tempo. Obviamente o programa já me abriu algumas portas, eu só tenho a agradecer a todo mundo pelo carinho e pela audiência que eles estão me dando, por estarem reagindo, e é claro que eu ainda quero muito mais, ir mais longe, mas eu só tenho a agradecer por ter chegado até aqui”, comemora.

Cheia de coragem e vontade, Rayssa acabou descobrindo outro talento seu, ao participar do The Voice Kids. “Como eu moro em Araucária, que é considerada uma cidade pequena, eu espero crescer muito, mas agora como influencer, não só aqui na cidade, mas no geral mesmo. Quero influenciar as pessoas não só no canto, porém em outras coisas também, até porque eu não sou apaixonada somente por música, sou apaixonada por arte. Meu plano é seguir realizando meu sonho de ser famosa, na carreira das artes, fazer faculdade e tudo mais”, planeja a cantora.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021