Gerdau, uma organização cada vez mais focada na era digital e na inclusão

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. Uma das usinas da empresa fica em Araucária, foi inaugurada em 1982 e há mais de 40 anos integra o parque industrial do Município. A Gerdau sempre teve sua parcela de contribuição no recolhimento de impostos e neste ano de 2023 se destacou nesse quesito, ficando na 4ª colocação do ranking das 100 empresas privadas que mais geraram tributos de ICMS para o Estado do Paraná, cuja parte retorna para os cofres do Município. Além dessa contribuição fundamental para a economia de Araucária, a empresa segue fazendo a diferença na vida dos moradores locais, através de projetos sociais, incentivo ao esporte, valorização ao empreendedorismo feminino e valorização à diversidade e inclusão.

Premiações

Atualmente a Companhia ocupa outras posições de destaque, é a 24ª entre as 150 organizações brasileiras mais inovadoras e é destaque na categoria mineração, metalurgia e siderurgia no Prêmio Valor Inovação Brasil. Pode-se dizer que hoje a Gerdau é uma empresa com um mindset ágil, capaz de inovar e de se transformar continuamente, sempre focada em investir em tecnologia e no empoderando de pessoas que constroem o futuro.

Em pesquisa realizada recentemente, a Gerdau também figurou entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, de acordo com o relatório Brasil 100, ano de 2023, produzido pela consultoria Brand Finance. A companhia ocupa a 42ª posição geral entre as 100 empresas brasileiras listadas no ranking e é a única produtora de aço presente entre as 50 organizações com as marcas mais bem avaliadas do País.

Em outro destaque, a Gerdau foi a empresa industrial que obteve a melhor reputação no Brasil na categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia, de acordo com a pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) 2022. A companhia se manteve na liderança da categoria, ocupando a 34ª colocação entre as 100 companhias mais admiradas do País. Em 2021 a empresa também estava nesse ranking, ocupando a 31ª posição. O MERCO – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa) é o monitor corporativo de referência na América Latina que avalia a reputação das empresas desde 2000.

Foto: Divulgação. Um dos mais de 30 mil colaboradores da Gerdau, cuja presença industrial está em 10 países.

Transformando o futuro

A Gerdau vem ampliado cada vez mais a conexão de sua marca com a sociedade, fortalecendo o diálogo transparente e contínuo com seus stakeholders. Gestores da empresa reforçam que a Gerdau passou, nos últimos anos, por uma grande transformação, tornando-se uma organização ainda mais focada em pessoas, mais digital, inovadora, diversa e inclusiva. De acordo com eles, todo esse reconhecimento mostra que a empresa está no caminho certo para continuar a moldar um futuro ainda mais sustentável junto aos seus públicos de interesse e contribuir para solucionar os desafios da sociedade.

Transformação digital

A Gerdau está atenta para acompanhar e se antecipar às necessidades dos clientes levando soluções em produtos e serviços para os diversos setores em que atua. E acredita que isso só é possível a partir da inovação e da transformação digital. Por meio dessa jornada, consegue aperfeiçoar processos de produção, reduzir custos, aumentar a eficiência, ganhando agilidade e competitividade.

Entre os objetivos de transformação digital da Gerdau estão: Indústria 4.0, buscando mais segurança e produtividade; Integração da cadeia de suprimentos, com foco no cliente; Jornada do cliente, promovendo a melhor experiência possível; Otimização de matéria-prima; Preparar próxima geração de vendas.