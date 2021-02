Gerente do Santander Araucária perde a vida em acidente no Contorno Sul

Compartilhe esta notícia

A moradora de Araucária Morgana Truber, 38 anos, acabou falecendo na noite desta quarta-feira, 10 de fevereiro, após se envolver num acidente de trânsito no Contorno Sul, em Curitiba.

Morgana, que era gerente da agência local do Banco Santander, estava com o namorado num veiculo BMW. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no trecho do Contorno Sul que fica no CIC.

Testemunhas disseram que a BMW seguia no sentido Araucária do contorno sul quando o motorista teria se perdido, atravessado o canteiro central, a pista oposto e despencado no desnível da rodovia, quando capotou e caiu com as rodas pra cima na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é a marginal da BR. Morgana morreu na hora.

Ainda segundo informações da PRF, o namorado de Morgana não sofreu ferimentos e disse que quem dirigia o veículo era ela. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,51 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Diante da condição de embriagues, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Morgana tinha 38 anos e morava em Araucária

Carro em que Morgana estava acabou tombando e ficando com as rodas para cima (Foto: Plantão 190)