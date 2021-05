GM e PM coíbem invasão no bairro Capela Velha

Foto: divulgação

Na noite deste domingo, 16 de maio, a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Araucária evitaram uma nova invasão na região do bairro Capela Velha. Mais de cem pessoas se concentraram no final da rua Domingos Martins Belo, no bairro Capela Velha, munidos de ferramentas, e a intenção era ocupar uma área de terra, pois já eles já haviam demarcado lotes no local. A GM foi informada da situação via Central, e deslocou as equipes até o endereço, juntamente com a PM, que também havia sido avisada da movimentação naquela área.

Segundo a GM, quando as guarnições chegaram no local, fizeram um primeiro contato com uma mulher que se apresentou como líder do movimento. Ela disse que o grupo de pessoas não iria sair do terreno. Durante cerca de uma hora e meia, o oficial responsável pelo policiamento de Araucária e o coordenador da GMA ainda tentaram pedir que eles deixassem o terreno, mas os inúmeros pedidos não foram atendidos. Ainda de acordo com a GM, outro homem que se apresentou como liderança dos invasores, ainda incitou as pessoas contra as equipes, sendo necessário o uso progressivo e diferenciado da força, com utilização de disparos de arma com munições menos que letais, para dispersar a multidão. A GM disse ainda que os invasores jogaram pedras contra as equipes e um GM foi atingido na cabeça. Houve muita confusão no local e várias pessoas que estavam no grupo criticaram a ação policial.

O Conselho Tutelar foi acionado pela GMA, pois havia várias crianças em risco. A mulher que se apresentava como a líder, foi encaminhada pela Polícia Militar para preencher um Termo Circunstanciado. A Guarda Municipal permaneceu de prontidão próximo ao terreno, para evitar nova tentativa de invasão.