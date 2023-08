GPC Química, há 24 anos contribuindo com a economia de Araucária

A GPC Química teve sua planta inaugurada em Araucária em 1999, ainda como Synteko, cuja matriz foi fundada em 1954, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Desde então, vem contribuindo ativamente para o desenvolvimento da região, promovendo a criação de empregos e oferecendo vantagens significativas para a comunidade local. Segundo a empresa, a decisão de estabelecer operações em Araucária foi impulsionada principalmente pelo potencial da região no segmento madeireiro, bem como pela infraestrutura do polo industrial, disponibilidade de mão de obra qualificada e pela logística de fácil acesso aos seus clientes, fornecedores e parceiros.

“O fato de estarmos inseridos no maior polo industrial do Paraná tem sido importante para o sucesso dos negócios. Entendemos que essa posição nos proporciona maiores possibilidades de negócios pela proximidade com grandes clientes, fornecedores e parceiros e o fácil acesso ao Porto de Paranaguá, que facilita a importação de grande parte das nossas matérias-primas”, afirma a empresa.

Foto: Divulgação. Planta da GPC em Araucária propicia benefícios para toda a cadeia em seu entorno.

Ocupando o 5º lugar na geração de ICMS para o Estado do Paraná, conforme levantamento feito pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, a GPC Química diz se orgulhar por fazer parte desse ranking entre as 100 maiores empresas privadas geradoras do tributo. “É um posicionamento importante e muito satisfatório para nós. Mostra o quanto a nossa empresa contribui para a saúde econômica do município, impactando diretamente e indiretamente os moradores e os negócios locais de Araucária e proximidades, afinal os impostos geram benefícios diretos para os cidadãos ao serem aplicados em serviços essenciais para a população, como saúde e educação”, aponta a diretoria.

Além da geração de tributos, a GPC acredita que seu crescimento notável ao longo destes anos proporcionou a geração de novos empregos, sejam eles diretos e indiretos. “O nosso avanço ao longo destes 24 anos permite que toda a cadeia em nosso entorno seja beneficiada, impactando economicamente os nossos fornecedores, parceiros e até mesmo o comércio e as famílias locais”, declara a empresa.

Um nome a zelar

Todas as operações da GPC Química são atestadas pela ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade, certificação conquistada por meio de investimentos contínuos na busca da excelência das práticas de processos, que por sua vez promovem melhores resultados em todas as atividades realizadas pela empresa. “Todas as nossas ações são pautadas pelos nossos valores, sendo eles: ética, saúde, segurança e responsabilidade socioambiental, orientação a resultados, pessoas, inovação.

Foto: Divulgação. Todas as operações da GPC Química são atestadas pela ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade.

“Desde 2015 expandimos a nossa capacidade produtiva de formol em mais de 190 kton/ano e a capacidade de reatores de resina em mais de 330 kton/ano e crescemos cerca de 35% na geração de empregos nos últimos 5 anos. Temos como objetivo continuar alavancando os nossos resultados, obrigatoriamente de forma sustentável, com alta qualidade tecnológica e diversificação dos negócios. Estamos com um vasto portfólio de novos projetos e investimentos já em fase de deliberação”, adianta a diretoria.