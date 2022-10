Homem é preso com droga e submetralhadora escondidas em mochila

Na sexta-feira, 10 de setembro, por volta da 1 hora da madrugada, a Polícia Militar fazia um patrulhamento pela rua Cedro, na ocupação irregular do Rio Negro, no bairro Capela Velha, local conhecido por diversas ocorrências envolvendo disparos de arma de fogo, tráfico de drogas e disputas entre facções rivais, quando ao tentar abordar um indivíduo suspeito, esse fugiu para uma área de mata e não foi mais localizado. Passados alguns minutos, a equipe retornou até a área de invasão e chegando nas proximidades do local anterior, se deparou com um indivíduo com as mesmas características, pegando algo embaixo de uma casa. Ao tentar pela segunda vez fazer a abordagem, ele correu e entrou no terreno de uma outra residência. Mas deu azar, porque os policiais conseguiram abordá-lo.

Durante a revista pessoal, a PM encontrou dentro de uma pochete, 98 buchas de maconha, pesando aproximadamente 180 gramas e uma quantia em dinheiro trocado. Ao ser indagado sobre a droga, o indivíduo disse que era usuário e que estava apenas guardando a maconha para outra pessoa, sendo que esta comandaria o tráfico de drogas na invasão. Perguntado se ele teria mais entorpecentes na casa, ele relatou que tinha uma quantidade escondida dentro de uma mochila, em cima do seu guardarroupa, e que estaria guardando há cerca de uma semana. Relatou ainda que receberia o valor de R$ 120 por mês para guardar a droga.

Ao revistar a mochila, a Polícia Militar encontrou um tablete de maconha pesando 680 gramas e uma submetralhadora calibre 9mm, com carregador alongado, contendo sete munições intactas, além de uma balança de precisão, em perfeito estado. Mais uma vez questionado sobre a arma, o suspeito contou aos policiais que não teria conhecimento, pois o chefe do tráfico havia lhe entregado a mochila fechada, dizendo que teria apenas a maconha. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Araucária, para os procedimentos cabíveis.

