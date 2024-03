Jovem de 28 anos que morreu após cair em cachoeira era moradora de Araucária

Jeyce Kelly Alves da Silva, de 28 anos, a jovem que morreu após escorregar e cair de uma altura de cerca de oito metros em uma cachoeira, é moradora de Araucária. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (24/03), quando ela fazia uma trilha no Morro Capivari Mirim, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, na companhia do marido e de algumas amigas.

Após o acidente, o marido desceu e tentou socorrer a companheira, sem sucesso. Nesse momento, os bombeiros foram chamados, e mesmo após todas as manobras de reanimação, a jovem não resistiu.

Há sete anos Jeyce era gerente do Restaurante Cristal II, em Araucária, mesmo local onde sua mãe também trabalha como cozinheira há 11 anos. Era apaixonada por trilhas, subidas em morros e compartilhava suas aventuras nas redes sociais.

Sua morte inesperada e de forma tão trágica, causou intensa comoção nas redes sociais. A irmã de Jeyce, por exemplo, falou sobre a dor que está sentindo. “Minha irmã, sei que está me ouvindo nesse momento, pede pra Deus nos mandar forças por favor. Que dor é essa que está rasgando o meu peito, que dor é essa que eu sei que nunca vai passar. Você partiu e levou um pedaço de mim… quanto a amávamos, o quanto éramos unidas. Eu, você, nosso irmão e nossos pais. Por que meu amor? Por que?”, disse.

A proprietária do Cristal II, Julia Trombini Dudek, contou que Jeyce estava muito feliz porque há cerca de um ano tinha conseguido comprar uma casa própria para viver com a família em Fazenda Rio Grande. Ela tinha dois filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 4 anos. “Mais que uma profissional, partiu um ser humano especial que nós admirávamos muito. Perdemos alguém que toda a equipe tinha um grande carinho. Jamais esqueceremos seu companheirismo e dedicação. Obrigado por tudo, Jeyce! Te amamos pra sempre!”, disse Julia.

Jeyce está sendo velada no Cemitério Municipal Jardim Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, e seu enterro está previsto para a tarde desta segunda-feira (25), às 16h, no mesmo local.