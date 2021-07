Manoel Ribas ganha ciclofaixa de quase 4 quilômetros

Secretaria de Urbanismo já iniciou a pintura da nova sinalização de trânsito.

Quem andou transitando pela rua Manoel Ribas ao longo dos últimos dias deve ter imaginado: que diacho de pintura é essa que estão fazendo? Será que deu a louca em quem faz as demarcações de vias na cidade?

Calma, calma. Não é nada disso. É que a partir dos próximos dias a Manoel Ribas vai ganhar a primeira ciclofaixa temporária da cidade. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura, Detran e o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (CONCICLO) e que também conta com o apoio da Câmara de Engenharia, Infraestrutura e Inovação.

Para implantar essa ciclofaixa, toda a sinalização viária da Manoel Ribas, no trecho compreendido entre a São Vicente de Paulo (no Centro) e rua Minas Gerais (no Costeira) está sendo refeita. Depois de pronta, cada ciclofaixa, que será instalada nos dois sentidos da via, terão 1,20m de largura e pintura específica (em vermelho) identificando que aquela área é para trânsito de bicicletas, totalizando uma extensão de 3,5 quilômetros.

De acordo com o engenheiro de trânsito da Prefeitura, Luiz Gouvea, o projeto piloto ao longo da Manoel Ribas será avaliado ao longo dos próximos 360 dias. Neste período, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) fará um trabalho técnico de contagem de ciclistas que utilizam a ciclofaixa para definir, daqui um ano, se houve apropriação por parte dos ciclistas dessa faixa específica. Caso o resultado seja positivo, essa sinalização deixa de ser temporária e passa a ser definitiva. “As ciclofaixas que estamos implantando ali possuem largura suficientemente segura para os ciclistas, sem impactar na fluidez do trânsito”, esclareceu o engenheiro.

Luiz explicou ainda que, cada vez mais, a opção pela bicicleta como modal de transporte diário vem sendo adotada pela população. Da mesma forma, o ciclismo como forma de prática de lazer é cada vez mais constante no Município. “É por isso que precisamos trabalhar a incorporação dessas ciclofaixas em nossas vias, ensinando a forma correta e segura de locomoção com uma bike tanto para os próprios ciclistas, como para motoristas e pedestres”, finalizou.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021