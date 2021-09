Mato em terreno ao lado de pracinha incomoda moradores

Prefeitura disse que o terreno é área de preservação, por isso não é permitido fazer roçadas. Foto: Marco Charneski

A falta de limpeza em um terreno localizado na Rua Mato Grosso, esquina com a rua Rio de Janeiro, no Conjunto Manoel Bandeira, bairro Iguaçu, tem deixado os moradores irritados. Isso porque o terreno fica ao lado de um parquinho infantil, e o matagal existente na área estaria atraindo bichos e colocando em risco a saúde de seus frequentadores. “Sem contar que a existência do mato acaba incentivando os porcalhões a jogarem lixo no terreno. A pessoa que é sem noção, passa por ali e joga copinhos plásticos, embalagens de comida e tudo mais”, disse um morador da região.

Outra moradora questionou o fato de a Prefeitura não providenciar a limpeza do terreno, já que fica ao lado de um espaço público, utilizado por muitas pessoas. “Eles (Prefeitura) só se preocupam em limpar os parques do Centro e dos bairros maiores, dá mais visibilidade pra eles”, reclamou.

Sobre a reclamação dos moradores, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) informou que o terreno pertence à Prefeitura. No entanto, em uma parte da área atualmente, existe um playground para as crianças e o restante trata-se de Área de Proteção Permanente (APP), que não permite intervenções como roçadas, por exemplo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021