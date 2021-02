Não perca a Semana de Mega Ofertas Comab!

Compartilhe esta notícia

Foto: Everson Santos

Não existe um momento certo para construir ou reformar. Todos os momentos são ideais para dar uma aparência nova na sua casa ou escritório. Mas quando se tem uma “ajudinha”, não dá pra deixar pra depois. É isso que a Comab Materiais de Construção quer pra você: proporcionar essa “ajudinha”, em forma de promoções super especiais.

Entre os dias 18 a 24 de fevereiro, a loja promove a “Semana de Mega Ofertas”, uma oportunidade e tanto para comprar produtos bem mais baratos. E aqui vão alguns exemplos: tubo soldável 25mm – R$17,90 à vista, porcelanato 56×56 polido retificado – R$29,90 à vista, ferro 3/16″ 5mm – R$17,90 à vista, armário c/ espelheira 43cm – R$149,90 à vista, lâmpada LED – R$5,90 à vista, torneira p/ parede – R$119,90 à vista. Fazendo o cartão Comab, você compra e pode pagar em até 10 vezes. Mas é somente essa semana, não dá pra perder! “Traga seu orçamento, cobrimos qualquer oferta!”, garante a Comab.

Serviço

As duas unidades da Comab Materiais de Construção ficam nos seguintes endereços: Rua Pedro Nolasco Pizzatto, 80, no bairro Estação, e Avenida Archelau de Almeida Torres, 1235, Centro. O fone do televendas é 3643-1030.

Texto: Maurenn Bernardo