Noite de Louvor no Santuário terá presença do padre diocesano Cleberson Evangelista

O padre diocesano da Arquidiocese de Curitiba, Cleberson Evangelista, vai comandar a Noite de Louvor para as Famílias da Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística, que vai acontecer na terça-feira, 19 de março, às 19h30, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios. As pessoas que forem acompanhar o encontro de oração poderão contribuir com doações de trigo, óleo de soja e café.

Até o mês de dezembro deste ano, o Padre Cleberson será o pregador das Noites de Louvor que vão acontecer nas terceiras terças-feiras de cada mês. Ele fará um trabalho de direção espiritual com os fiéis. Nas demais terças-feiras do mês a Comunidade dará início a uma caminhada diferente, em razão desta direção espiritual, que será chamada de Discipulado.

Conheça mais sobre o Padre

Pároco da Paróquia São Rafael Arcanjo em Curitiba e diretor espiritual da Comunidade Fonte de Misericórdia (Casa de recuperação de dependentes químicos), o padre Cleberson é colaborador da obra Evangelizar é Preciso, do Padre Reginaldo Manzotti, onde tem programas de rádio e TV.

Além de apresentador e comunicador, Padre Cleberson é autor dos livros “Luz nas trevas, um livro para você que sofre”, “A luta contra o mal, relatos nunca revelados”, “Deus tem saudade de você, um livro de direção espiritual”, “Sua família tem jeito!”, “10 passos para se libertar da Obesidade” e “Depressão, este mal tem cura”. O religioso também é idealizador do Projeto de Evangelização Crescendo na Fé e através dele tem levado a Palavra de Deus através de CDs e DVDs de pregação e prega retiro em todo Brasil.

Edição n.º 1406