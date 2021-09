Paraná Banco acaba de abrir um Correspondente Exclusivo em Araucária

Unidade de Araucária fica na rua Manoel Ribas, esquina com a São Vicente de Paulo, no Centro da cidade. Foto: Marco Charneski

Com mais de 40 anos de história, sendo pioneiro e especialista em empréstimo consignado, o PB Consignado do Paraná Banco acaba de inaugurar uma nova unidade de Correspondente Exclusivo em Araucária. Com essa novidade, os araucarienses contam com uma opção diferenciada de atendimento ao público que busca por empréstimo consignado. Sem haver necessidades de filas ou agendamento, os que estão no sufoco já sabem onde recorrer, isso porque o banco oferece empréstimos com segurança e transparência para quem deseja quitar dívidas maiores, investir em algo ou mesmo realizar um sonho.

O PB Consignado atua exclusivamente com empréstimo consignado, sem cobranças de tarifas adicionais, sem seguros, e sem necessidades de aberturas de contas, ou garantias, tornando-se então especialista em seu segmento, disponibilizando crédito para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos (municipais, estaduais e federais). Para contratação o PB possui uma equipe dedicada em sua loja física que fica localizada no Centro de Araucária, também atende de modo online, pelo celular, de forma digital, com as melhores condições do mercado.

O Paraná Banco possui sua matriz estratégica em Curitiba, mas atua com plataformas comerciais e correspondentes bancários em todo o território nacional. “Decidimos trazer um correspondente do PB para Araucária pois, como moradora da cidade há aproximadamente 30 anos, entendo que seria uma oportunidade para os araucarienses disporem de uma opção diferenciada em atendimento e condições, sem precisar enfrentar filas nas agências bancárias”, disse Gisele, gerente da unidade.

Vantagens

São inúmeras as vantagens de contratar um empréstimo com o Paraná Banco, entre elas a possibilidade de contratação 100% online, sem consulta ao SPC e Serasa, e o cliente não precisa abrir conta e ainda pode pagar seu empréstimo em até 120 vezes, dependendo do convênio. E não é só isso, cliente do PB tem a vantagem da portabilidade, uma oportunidade para a pessoa sair do negativo, negociando suas dívidas e melhorando as condições dos seus contratos.

As vantagens são tantas, que vale a pena fazer uma simulação e conhecer mais sobre os empréstimos consignados do Paraná Banco. Acesse o link https://bit.ly/2WGHzrl

Quem pode contratar?

Quem pode contar com o empréstimo consignado são os aposentados ou pensionistas pelo INSS, funcionários públicos (federais, estaduais ou municipais) e militares do Estado do Paraná. O PB Consignado ainda não está disponível para funcionários de empresas privadas.

O que é a margem consignável e como calcular?

Margem consignável é a porção da sua renda mensal que pode ser comprometida com um pedido de empréstimo. No PB Consignado, ela não pode passar de 35% do total do seu benefício ou pagamento. Por exemplo: se você recebe R$ 1.000,00 por mês, a parcela do seu empréstimo não pode passar de R$ 350,00. Para saber de quanto é a sua margem consignável, basta multiplicar o quanto você recebe por mês por 0,35.

Como o crédito é aprovado e liberado?

É fácil: basta apresentar RG, CPF, comprovante de residência e contracheque ou número do benefício do INSS. Não é necessário ser correntista do banco para conseguir fazer o empréstimo e no PB Consignado, também não é feita consulta ao SPC/Serasa. Todas as informações são analisadas e, com tudo aprovado, o valor solicitado é depositado na sua conta corrente.

Serviço

O correspondente Paraná Banco em Araucária fica na avenida Manoel Ribas, 291, esquina com a rua São Vicente de Paulo– Centro. Fones (41) 4114-0674 e WhatsApp (41) 99736-2154.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021