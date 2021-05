Paraná descentraliza vacinas da Pfizer e Araucária receberá novas doses

Foto: SESA

O Governo do Estado informou na manhã desta sexta-feira, 28 de maio, que as 37.440 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech recebidas nesta semana serão descentralizadas para 21 municípios do Paraná na próxima segunda-feira, 31 de maio. O quantitativo faz parte da 21ª pauta do Ministério da Saúde.

Os municípios contemplados são Araucária, Campo Largo, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Toledo e Telêmaco Borba. Destes, 12 municípios ainda não haviam recebido doses da farmacêutica norte-americana.

“A orientação inicial do Ministério da Saúde era distribuir as doses da Pfizer somente para as capitais, mas graças à estrutura organizada e robusta do Paraná, temos conseguido descentralizar cada vez mais doses para diferentes municípios do Estado”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

DISTRIBUIÇÃO

A distribuição das doses foi definida pela Secretaria de Estado da Saúde considerando a capacidade de armazenamento e aplicação da vacina, que possui orientações específicas distintas dos demais imunizantes utilizados no Paraná.

A vacina possui validade de até seis meses quando conservado em -80ºC a -60ºC. Se a vacina for mantida na temperatura -25ºC a -15ºC, a validade é de 14 dias. Quando “descongelada”, de 2ºC a 8ºC, a durabilidade é menor, o que exige aplicação instantânea.

O quantitativo por município considera a estimativa populacional dos grupos atendidos. Nesta remessa, o Ministério da Saúde orienta que as doses sejam destinadas para primeiras aplicações (D1). Os grupos atendidos serão pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.

DADOS

Segundo o vacinômetro nacional, o Paraná aplicou 3.532.642 doses de vacina contra a Covid-19 até essa quinta-feira (27). Ao todo o Estado já recebeu 5.295.190 doses de vacina contra a Covid-19. Destas, 177.840 são da Pfizer.

“Ainda estamos recebendo essas doses em volumes bem abaixo das demais. Tão logo tenhamos mais disponibilidade destas vacinas, iremos descentralizar as doses para todo o Estado”, afirmou Beto Preto.

Confira a distribuição das doses por município

Araucária – 1.170 doses

Campo Largo – 1.170 doses

Curitiba – 7.020 doses

Ponta Grossa – 3.510 doses

Guarapuava – 1.170 doses

União da Vitória – 1.170 doses

Pato Branco – 1.170 doses

Francisco Beltrão – 1.170 doses

Foz do Iguaçu – 1.170 doses

Cascavel – 1.170 doses

Campo Mourão – 1.170 doses

Umuarama – 1.170 doses

Paranavaí – 1.170 doses

Maringá – 3.510 doses

Apucarana – 1.170 doses

Londrina – 3.510 doses

Bandeirantes – 1.170 doses

Jacarezinho – 1.170 doses

Santo Antônio da Platina – 1.170 doses

Toledo – 1.170 doses

Telêmaco Borba – 1.170 doses

Total: 37.440 doses

Texto: Agência de Notícias do Paraná