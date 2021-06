Pitbull é encontrado no bairro Cachoeira

Foto: divulgação

Um cão da raça Pitbull foi encontrado no bairro Cachoeira e quem o abrigou está à procura de seu dono, ou até mesmo de pessoas para adotá-lo. O animal, segundo a família que o acolheu, é bastante dócil, obediente e está muito bem cuidado, sugerindo assim a possibilidade do cão já ter um dono. “Ele está com uma ferida próximo à barriguinha, mas foi passado algum tipo de remédio. Por isso acredito que ele possa ter escapado e estar perdido”, explicam.

Quem o reconhecer ou quiser adotar o Pitbull pode entrar em contato pelo telefone (41) 99555-5523.