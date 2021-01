PM lidera operação para fiscalizar se bares e tabacarias estão cumprindo medidas de prevenção a Covid-19

Compartilhe esta notícia

Ao longo da noite e início da madrugada de sexta-feira e sábado, 29 e 30 de janeiro, respectivamente, uma operação liderada pela Polícia Militar percorreu estabelecimentos comerciais em diversos bairros de Araucária para fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

Ao todo, foram nove os bares, lanchonetes e tabacarias visitados, com 93 pessoas abordadas. Em pelo menos dois dos estabelecimentos visitados, os órgãos de segurança constataram o descumprimento das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19.

Conforme relatório da Polícia Militar, nos dois comércios autuados havia aglomeração de pessoas e venda de bebida alcóolica após às 23h, o que desrespeita o toque de recolher imposto pelo Governo do Estado por meio de decreto. Em razão disso, os responsáveis por esses locais foram encaminhados à sede da PM para lavratura de Termo Circunstanciado. Eles devem responder junto ao Juizado Especial Criminal de Araucária pela prática da infração prevista no artigo 268 do Código Penal, onde estão elencados os crimes contra a Saúde Pública, que podem render pena de detenção de um mês a um ano, além de pagamento de multa.

Além da Polícia Militar, também integraram a força tarefa o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar. Ainda conforme a PM, operações como a deste final de semana seguirão acontecendo em Araucária ao longo dos próximos dias.

Operação percorreu diversos bares e tabacarias da cidade (Foto: Divulgação)

Texto: Redação O Popular / Foto: Divulgação