POPFEST vem aí! Parque Cachoeira vai “tremer” nos dias 5, 6 e 7 de abril

Você aí que estava contando os dias para a chegada da POPFEST 2024, falta muito pouco!!! O evento organizado pelo O Popular do Paraná, dedicado às famílias de Araucária e região, será nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Parque Cachoeira, com atrações imperdíveis. O palco principal vai receber mais de vinte shows de artistas locais, tocando os mais variados estilos musicais, desde sertanejo raiz e universitário, pop rock, MPB, modão, entre outros.

O evento contará ainda com aulões de fitdance e move dance, batalha de rimas, breaking, apresentação de capoeira, desfile de cosplay, apresentação de grupo folclórico polonês e grupo gauchesco e oficina de acrobacias. “Esta é a segunda edição da nossa festa e tivemos o cuidado de pensá-la como um espaço de valorização dos artistas e comerciantes araucariense, fomentando a cultura e a economia local, permitindo às famílias de Araucária e região momentos especiais de entretenimento”, afirma Waldiclei Barboza, do O Popular.

E tem muito mais atrações preparadas para você! O Parque terá uma mega área kids, com mais de quinze brinquedos, entre infláveis, touro mecânico, cama elástica, criando um espaço divertido para a criançada e suas famílias. “Teremos monitoria em todos os brinquedos, de modo a garantir um espaço saudável de lazer”, acrescenta Waldiclei.

Outra grande atração da POPFEST será a apresentação de cavalos adestrados e passeios de mini horses do Centro Hípico Lusitano de Mariental (leia matéria nessa página). “Essa foi uma atração que trouxemos ano passado e que fez muito sucesso entre a criançada. Renovamos a parceria com o CHL e eles estarão novamente com a gente no sábado e domingo”, explica Waldiclei.

Praça de alimentação

A POPFEST contará com uma gigantesca praça de alimentação, com mais de vinte operações. Os parceiros que ocuparão esses espaços são essencialmente de Araucária, reforçando o compromisso do evento de estimular a economia local. Durante os três dias de festa também haverá distribuição de pipoca e algodão doce para a criançada.

Horários

Na sexta-feira (5) a festa começa a partir das 10h, com abertura da praça de alimentação. A abertura oficial do evento acontece às 18h e o encerramento às 22h. No sábado (6) e domingo (7), o horário é das 10h às 22h, com atrações durante todo o dia. Se você quer saber mais sobre a POPFEST ou se tornar um apoiador, envie uma mensagem para o whats 41 3614-2500.

Confira a programação cultural da POPFEST 2024

Apresentações no palco principal Sexta-feira – 5 de abril 18h – Batalha de Rimas – Associação Reação Periférica 19h – Duo Brothers 20h – Ivo Kalefi & Fábio Gomes 21h – João Nogueira & Rafael

Sábado – 6 de abril 14h- Aulão de fitdance com Jefix, Val e Kety 15h- Eveline Martins 16h – Jonas & Joel 17h- Guilherme & Gabriel 18h – Kléber Azevedo 19h- Rhuan Soares 20h – Débora Grassi 21h- Banda Sr Barão * Lançamento musical do clipe Feito Mola com Marianna, no intervalo dos shows

Domingo – 7 de abril 10h – Aulão de move dance com os professores Jhon e Jeh 14h- Paulla Lopes 15h – Patrícia Santos 16h- Rayssa & João Daniel 17h- Apresentação de breaking – Associação Reação Periférica 18h- Edy Jr & Fael 19h- Matheus Souza 20h – Banda Asteris 21h- Wesley Bachega * Apresentação de ritmos com a professora Elizangela Fernandes Peixoto (Nega), nos intervalos dos shows

Apresentações em outros espaços

Sábado – 6 de abril 16h – Apresentação do grupo folclórico polonês Wesoly Dom no espaço do Feirão POPLAR 19h – Apresentação de Acrobacias Aéreas com o Aerialland Studio – Camila Costa * Desfile dos cavalos adestrados do Centro Hípico Lusitano