Primeira semana de fevereiro será instável

Foto: Marco Charneski

O sistema de baixa pressão presente no Estado seguirá interferindo no tempo em Araucária. Uma nova semana de dias instáveis, marcados por pancadas de chuvas a qualquer momento e temperaturas próximas dos 30°C, começa nesta segunda-feira, 1° de fevereiro.

Apesar das chuvas no início do dia, hoje os termômetros chegarão aos 29°C com céu parcialmente nublado. Na terça-feira, 2, o tempo segue instável. Mínima prevista de 19°C e máxima de 29°C, as chances de temporais são de 87%. A quarta-feira, 3, tem tudo para ser ainda mais abafada do que os dias anteriores. A máxima alcançará os 30°C, a partir da tarde, entretanto, a probabilidade de chuvas é de 95%, surgindo a qualquer momento.