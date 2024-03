Protetora de animais está doando dois cachorrinhos da raça bull terrier

Uma protetora de animais de Araucária está doando dois cachorrinhos da raça bull terrier.

Ananda Lima conta que após resgatar os animais, ela corre atrás de castração, vacinas e outros tratamentos que os pets podem precisar. “Após os tratamentos, eu coloco os animais para a adoção. Atualmente tenho vários resgatados, inclusive os dois bull terrier”, explica a protetora.

Os dois cachorrinhos são de porte médio, sendo um macho e uma fêmea, ambos já estão castrados e vacinados.

Bull Terrier fêmea Bull Terrier Macho

“Eles são lindos e amorosos. Eu até queria ficar com um deles, mas não tenho espaço”, relata. O macho tem aproximadamente 2 anos, e Ananda acredita que a fêmea possua por volta de 4 ou 5 anos. Ele tem a pelagem toda branca, com uma mancha marrom na lateral. Já ela possui uma variação entre a cor marrom e branca, sendo o pelo na cor branca nas patinhas e no peito. Ambos foram resgatados no bairro Costeira.

Para quem tiver interesse em adotar um deles, ou ambos, é preciso entrar em contato com a protetora pelo número (41) 98486-8961. Ou Instagram @peludinhos_a_deriva.