SMEL promove o Pedala Solidário no próximo sábado

Ciclistas poderão se exercitar e ainda contribuir com uma causa social. Foto: divulgação

No próximo sábado, 28 de agosto, os araucarienses que gostam de pedalar terão um compromisso com a aventura, a diversão e a solidariedade. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) está promovendo o Pedala Solidário, evento que arrecadará alimentos para serem repassados à Secretaria de Ação Social e atender as famílias carentes do Município. A concentração será às 8h, na pista da caminhada do CSU, com saída às 9h.

O Pedala Solidário, que acontece simultaneamente em outros municípios, marca a inauguração oficial das primeiras ciclorrotas do projeto Pedala Paraná, lançado recentemente pela Superintendência Estadual do Esporte. A proposta é divulgar as rotas espalhadas por todo o Estado e arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social. São parceiros do projeto a Central Única das Favelas (Cufa) e as secretarias municipais de Ação Social.

A pedalada em Araucária contará com apoio do Departamento de Trânsito e da Guarda Municipal. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone 3614-2205.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021