Suspeito de roubar carga de laticínios morre em confronto com a PM

Foto: Marco Charneski

Um confronto armado ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 1º de setembro, no jardim Arvoredo, bairro Capela Velha, resultou na morte de um dos bandidos. Eram por volta das 2h quando a Polícia Militar recebeu informações de que indivíduos armados teriam roubado uma Van com uma carga de laticínios e em seguida abandonado o veículo na rua 21 de Outubro, na ocupação irregular do Arvoredo, onde também estariam escondidos.

Equipes do CPU e da Supletiva da 2ª Cia iniciaram um patrulhamento a pé pela região, para observar a presença e movimentação de possíveis suspeitos. Em dado momento, se depararam com dois indivíduos, e estes imediatamente sacaram suas armas de fogo e desferiram tiros em direção aos policiais, que revidaram a agressão. No revide, um dos ladrões acabou entrando em óbito. O segundo autor do roubo fugiu e não foi mais localizado.

Além das armas de fogo, a PM apreendeu um rádio comunicador e cocaína.