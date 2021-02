Terreno no Campina da Barra traz dor de cabeça para moradores

Compartilhe esta notícia

Prefeitura já iniciou a roçada em parte da área onde está localizada a torre da Copel. Foto: Marco Charneski

Um terreno na Avenida da Natureza, bairro Campina da Barra, está sendo alvo de reclamações dos moradores. Isso porque a área está coberta por mato, atraindo para as casas, ratos e outros tipos de animais. A falta de roçada foi questionada pela população, uma vez que o local não está abandonado, pois abriga uma torre da Copel. “Está um matagal. Temos medo de qualquer dia aparecer uma cobra por aqui, estamos com problemas de ratos nas casas. Aguardamos uma providência do Meio Ambiente ou algum órgão responsável por esse serviço”, diz um morador.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, no trecho citado, entre as ruas Tocantins, Tibagi e Avenida da Natureza, há mais de um terreno, sendo um deles de propriedade da Prefeitura. A secretaria informou também que o serviço de roçada já está sendo realizado nos trechos onde existe passeio e calçamento. Esclareceu ainda que nem sempre é possível especificar as datas das roçadas relacionada à terrenos, pois há outros locais como UBS, CMEIs e escolas com prioridade neste momento.

Serviço

Os araucarienses podem registrar solicitações de roçadas ligando no (41) 3614-7480 (Meio Ambiente), via Ouvidoria Geral ou app Atende.net

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021