UBS’s farão mutirão para realizar preventivo e agendamento de mamografia

Unidades de Saúde de Araucária abrirão suas portas no sábado (22/10) para atender exclusivamente às mulheres do município com exames de preventivo (Papanicolau) e agendamentos para mamografia. Nesta data, além das ações relacionadas a saúde da mulher, ocorrerá vacinação a toda população visando o aumento da cobertura vacinal.



As UBS’s da área urbana abrirão das 8h às 17h e as UBS’s do interior funcionarão das 8h30 às 16h30. É importante destacar que nesta data não estarão abertas as seguintes unidades: Alvorada, Capinzal, Onças, Tietê, Rio Abaixinho, Fazendinha, Boa Vista e Colônia Cristina.



Sobre os exames



O Preventivo é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero e também várias outras doenças como a clamídia, sífilis, gonorréia, HPV, candidíase e tricomoníase. O exame deve ser realizado anualmente e o público-alvo são mulheres de 25 a 64 anos.



Já a mamografia é um tipo de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), recomenda que o exame seja feito anualmente para mulheres a partir dos 50 anos de idade. Mulheres que possuem risco aumentado, ou seja, com histórico familiar de câncer de mama, devem começar o acompanhamento médico a partir dos 30 anos de idade.