Vibra Energia acompanha o segmento industrial e oferece as melhores soluções para o seu negócio

Em 19 de agosto de 2021 a BR Distribuidora mudou sua identidade visual, que utilizava há mais de 40 anos, passando a se chamar Vibra Energia. Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra possui uma de suas unidades no parque industrial de Araucária, contribuindo de forma significativa para a geração de impostos e desenvolvimento do Município. Em recente relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda, sobre o índice de ICMS gerado pelas empresas de Araucária, a Vibra Energia ficou no TOP 10, ocupando a 6ª posição no ranking.

A Vibra se destaca por proporcionar a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus clientes, alinhada às mais perfeitas práticas de ESG (preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial do setor). No mercado automotivo, a empresa detém a licença de uso da marca Petrobras, formando uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o país. As franquias da Vibra Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+.

Com uma estrutura logística que garante presença em todas as regiões do país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes corporativos, em segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração, produtos químicos e agronegócio. Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 57% do mercado de aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax, top of mind, e possui a maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina. “A Vibra é uma companhia em evolução permanente e já investiu em torno de R$ 4 bilhões em transição energética, através de investimentos e/ou constituição de parcerias com a Comerc, Zeg, Evolua e EZVolt. Desta forma, a Vibra caminha para se tornar uma das principais empresas de energia do país, com papel relevante na transição energética tão necessária para a sociedade”, afirmam os gestores.

Vibrando na direção do futuro

A Vibra Energia atende clientes dos mais diversos segmentos, como automobilístico, papel e celulose, metalurgia e siderurgia, mineração, alimentos e bebidas, cerâmicas, construção civil, têxtil.

Usinas, tintas e vernizes, com foco em garantir a melhor performance nos processos e maior produtividade na linha de produção. “Entendemos os desafios do segmento industrial e estamos prontos para oferecer as melhores soluções para ajudar no crescimento do seu negócio”, afirma a empresa.

Tudo isso dentro da missão da empresa, a qual define seu propósito e norteia suas atitudes no mercado. Entre elas a redução das emissões, logística de transporte para atendimento em tempo hábil, utilização de novas tecnologias e energias, aumento da produção, crescimento sustentável e redução de custos. “Nosso compromisso é entregar soluções sob medida. Possuímos um amplo portfólio de produtos e serviços de alta qualidade, com a garantia de fornecimento no prazo que o cliente precisa. Vibramos na direção do futuro e estamos cada dia mais preparados para o desafio da transição energética, oferecendo energia limpa, renovável, acessível”, finaliza a empresa.