Você sabe onde buscar socorro em caso de acidente com animal peçonhento?

O verão é um período convidativo para o lazer e as atividades ao ar livre como trilhas, acampamentos, e também para realização de limpezas mais pesadas em quintais e terrenos. No entanto, também é o período propício para o deslocamento dos animais peçonhentos, que buscam por alimentação e reprodução. São nessas ocasiões que os acidentes com lagartas, aranhas, cobras, abelhas, escorpiões, entre outros, costumam ser mais frequentes.

De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Araucária, os acidentes com animais peçonhentos acontecem em todas as épocas do ano, mas no verão acabam sendo mais numerosos por conta da época de reprodução dos animais. Eles saem dos abrigos para acasalar e isso aumenta as chances de encontro com o ser humano.

“Acidente com aranhas é o campeão, principalmente a aranha-marrom. Porém, muitos desses acidentes acabam sendo subnotificados, porque quando se trata de uma situação mais leve, mesmo sendo com a aranha-marrom, as pessoas tendem a não procurar atendimento. Já nos acidentes graves, elas procuram ajuda, porque nesses casos existe a necessidade de administração de soro”, explica o departamento.

Com relação às serpentes, o serviço afirma que a presença da espécie é mais comum em área rural, pois esse é o habitat natural delas. Na área urbana pode ocorrer também, principalmente em terrenos sem manutenção. Por isso, é importante que os proprietários de terrenos e as pessoas que tenham quintais em casa mantenham esses locais com a vegetação baixa e sem acúmulo de resíduos (lixo ou resto de materiais, como tijolos e madeiras).

Em caso de acidentes, a população araucariense deve estar ciente que o soro antiofídico, indicado para mordidas de serpentes, e o antiaracnídico, no caso de picadas por aranhas, são administrados apenas na UPA. “O soro é solicitado ao Estado conforme a indicação do CIT – Centro de Informações Toxicológicas, em avaliação junto ao médico que assiste o paciente no atendimento pós-acidente”, explica o departamento.

Prevenção de acidentes

Em caso de picadas ou contatos com cobras, lagarta Lonomia (taturana) ou aranha marrom, a Prefeitura orienta que o morador procure a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa ou as Unidades de Pronto Atendimento (UPA e PAI). Também deverá entrar em contato imediato com a Vigilância Ambiental para realizar o devido manejo do animal. O contato pode ser feito por telefone 3614-7763.

Acompanhe na tabela os números de acidentes com animais peçonhentos que foram registrados em Araucária desde o ano de 2022 até a presente data.

