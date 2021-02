Araucária, 131 anos!

Compartilhe esta notícia

Foto: Rosana Claudia Alberti

EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO – 131 ANOS

Anualmente, em fevereiro, O Popular publica seu caderno especial em alusão ao aniversário de Araucária. Têm sido assim há exatos 20 anos. Tão certo quanto 11 de fevereiro é o dia da emancipação política de nossa cidade é o fato de que – na semana da celebração – brindaremos a comunidade araucariense com um suplemento contando boas histórias sobre o bem mais importante deste Município: você!

Embora a certeza da veiculação deste Especial sempre tenha existido, é fato que a forma como a edição 2021 chegaria até você, prezado leitor e anunciante, nos consumiu ao longo dos últimos meses. Isto porque 2020 tenha sido o ano mais desafiador de nossa geração. A chegada da Covid-19 impôs restrições a todos. O jornalismo, serviço essencial numa sociedade democrática, sofreu e sofre até hoje os impactos da pandemia. Isto porque, para contar boas histórias, é preciso circular, é preciso observar. É preciso conversar, analisar seu interlocutor olho no olho, sentir sua respiração, entender o cenário em que ele está inserido. Enfim, é preciso estar próximo! Justamente o que não é o recomendável pelos órgãos de saúde em tempos como o nosso.

As restrições, porém, não evitaram que fizéssemos nosso trabalho. Nos reinventamos. Aguçamos outros sentidos para extrair de nossos personagens as histórias que precisam ser contadas neste momento único de nossa cidade. Quase a totalidade das entrevistas feitas para este especial foram online. Praticamente 100% das parcerias firmadas com os anunciantes que viabilizam nosso suplemento também se concretizaram remotamente.

A edição do caderno também aconteceu quase totalmente de forma online. Os profissionais envolvidos na redação e finalização do Especial trabalharam de suas casas e as interações que possibilitaram o “match” criativo aconteceram por email, grupos de whats app e telefonemas. As imagens que ilustram as próximas páginas também foram feitas respeitando todas as regras sanitárias existentes em tempos de Covid-19.

Tá, mas por qual razão estamos dizendo tudo isso? A resposta é simples. Para inspirar aqueles que eventualmente estejam angustiados com os tempos em que estamos vivendo. Para mostrar que é sim possível se adaptar e continuar com nossas vidas. Que é sim possível estar perto mesmo estando longe.

E é sobre reinventar-se este caderno especial de aniversário. Sim, porque foi isso o que os personagens de Araucária que ilustram este suplemento fizeram: se reinventaram para – cada um em sua área – superar a pior crise de nossa geração. E, com isso, eles fizeram a sua parte e entraram para a História de Araucária! Uma História linda, construída por você, seus amigos, familiares, desconhecidos, enfim, por todos nós!

Boa leitura! Feliz 131 anos Araucária!

Texto: Rosana Claudia Alberti